Ohře je opravdu krásná řeka. O tom se mohlo přesvědčit třicet nadšených seniorů na tradičně druhém, a to letním čtyřdenním cyklistickém zájezdu, v letošním roce na téma „Podél řeky Ohře na kole etapově“.

Úspěšný zájezd, konaný ve dnech 24. – 27. srpna 2024, který již pojedenácté organizoval z. s. Senioři Hradec Králové a TJ Sokol HK - Pražské Předměstí s pražskou cestovní kanceláří Růžový panter, byl vyvrcholením cyklistické činnosti 2024 našeho sportovního oddílu CykloSenior HK.

Organizace letošního zájezdu byla netradiční, a to etapová. Poprvé jsme jeli každý den dál a ubytování a stravování bylo vždy na jiném místě na plánované trase. Bylo to jiné, a to moc zajímavé a dobrodružné, s poznáním většího území a více míst naší krásné vlasti. Ujeli jsme na 180 kilometrů krásnou podkrušnohorskou krajinou, oblastí Slavkovského lesa s nádhernými výhledy na panorama Českého Středohoří.

close info Zdroj: Jaroslav Novák zoom_in Cyklistický zájezd hradeckých seniorů podél řeky Ohře.

Cestou a v cíli jednotlivých etap jsme poznali města Cheb, Sokolov, Loket, Karlovy Vary, lázně Kyselka, Klášterec nad Ohří, Kadaň, zámek Libočany, Žatec, Louny a zámek Pátek. Bylo to krásné, ale také náročné, neboť hned první den jsme museli překonat bio 3, a to první etapu v nadměrné teplotě, druhý den v mírném dešti, ale druhá polovina cyklistické trasy byla již v pohodě.

A řeka Ohře nás všechny mile překvapila svou úžasnou romantikou, s řadou zajímavých meandrů, osvěžující atmosférou a na cyklostezkách podél řeky ve stínu vzrostlých stromů na svých březích a s řadou vodáků, kteří ji sjížděli a nám tak konkurovali. Ale s pozdravy Ahoj jsme dojeli až do cíle našeho krásného putování.

Vážení cyklisté, milé cyklistky (všichni 70+), po skončení této zdařilé akce, bych chtěl poděkovat za celou řadu věcí. Především za zájem, se kterým jste se přihlásili do tohoto zájezdu, za vaše úctyhodné sportovní výkony, které jste denně prokazovali a až do závěru všichni úspěšně zvládli. Děkuji všem za kamarádství a příjemnou atmosféru v průběhu celého pobytu.

Velký dík patří CK Růžový panter, řidiči Petrovi za vstřícnost a ochotu i za to, že nás v pořádku dovezl tam i zpět. Proto ještě jednou velké poděkování za kamarádskou a sportovní společnost všem účastníkům. A na závěr ještě slova jedné účastnice při společném loučení na hradeckém Smetanově nábřeží: „Moc se mi to líbilo, a tak příště opět CykloAhoj!“

Jaroslav Novák

CykloSenior Hradec Králové