Čtenář reportér dnes 17:34

Až do 16. srpna můžete ve Studijní a vědecké knihovně, v Galerii U Přívozu v Galerii U Přívozu najít výstavu Czech Nature Photo 2023. Výstava Czech Nature Photo 2023 je jedinečnou příležitostí pro milovníky přírody a fotografie, aby prozkoumali krásy přírody skrze objektiv špičkových fotografů. Otevřeno je denně, v týdnu od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9. do 18. hodin.