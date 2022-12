I tak se žáci Mandysky zúčastní během adventního období projektu Hrdá škola, který děti nabádá k dobrým skutkům během prosince. Pro žáky naší školy to není žádná novinka. Žáci z 9. B už do hradecké Diakonie odnesli balíček pro kluky z chudých rodin, do kterého přispěla celá jejich třída.