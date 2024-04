/FOTO/ Tým Hradečtí baráčníci z hradeckého Domu dětí a mládeže byl velmi úspěšný na Národním finále celosvětové soutěže First Lego League. Mezi 12 nejlepšími týmy z celé České republiky se umístili na děleném 2. a 3. místě.

Hradečtí baráčníci z hradeckého Domu dětí a mládeže se na Národním finále celosvětové soutěže First Lego League umístili na děleném 2. a 3. místě. | Foto: DDM HK

Tahání párátek potom rozhodlo, který z týmů na tomto děleném místě pojede do Norského Bodo a který do Worcesteru, Massachusetts, USA. Baráčníci měli „šťastnější“ ruku a čeká je tak cesta do Norského Bodo. Open European Championship se tam koná od 13. do 17. května 2024. Bohužel rozpočet Domu dětí a mládeže (DDM HK) nemá dostatek finančních prostředků na tuto cestu a Hradečtí baráčníci proto hledají sponzora, který by mohl jakkoli na tuto cestu přispět.

Soutěž First Lego League se koná po celém světě již mnoho let, Hradečtí baráčníci se za DDM HK účastní již od roku 2006. Za tuto dlouhou historii se již podívali na zahraniční kola, například do Polského Gdaňsku, Maďarské Budapešti nebo Německého Obrigheimu, takto daleká cesta je však čeká poprvé.

Studentky hradecké zdravotnické školy získávaly zkušenosti ve švédské nemocnici

Soutěž se skládá z několika disciplín, divácky nejatraktivnější je Robot Game, kde robot sestavený z Lego dílů a dopředu naprogramovaný plní během 2,5 minut předem zadané úkoly na soutěžním plátně. Dále se hodnotí takzvaný Robot Design, kde nejde přímo o vzhled robota, ale spíše o strategii řešení úkolů, styl, jakým je robot postavený a tak dále.

Výzkumný úkol, který musí tým každý rok zpracovat, je většinou zaměřený tématicky a věnuje se řešení problému v daném oboru, Baráčníci si letos vybrali jako téma strach lidí z kritiky od ostatních při kreativní tvorbě. Poslední hodnocenou disciplínou je takzvaný Core Values, kde se hodnotí, jak tým dokáže spolupracovat a jak funguje jako celek.

Letní tábory pro děti na Hradecku se rychle plní a často jsou už obsazené

Na prvním, regionálním kole, které se konalo v Praze 24. února letošního roku, se Baráčníci umístili na krásném 5. místě v celkovém pořadí a tím si zajistili postup do Národního finále. To se konalo v sobotu 23. března. A protože mezi těmito koly nelenili a pilně pracovali na výzkumném úkolu i přípravě robota, vylepšily své výsledky natolik, že na finále se umístili celkově na děleném 2. – 3. místě, společně s pražským týmem Hobby Robot. Konkrétně v kategorii Core Values obsadili 1. místo, v Robot Designu i Výzkumném úkolu byli na 3. místě a jejich robot se svým výkonem dostal na 4. místo.

Mohlo by vás zajímat: Rolba nebo hravé veverky jako věšák. Podívejte se, jak vypadá design budoucnosti