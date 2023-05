Dechový orchestr Základní umělecké školy v Chlumci nad Cidlinou na pozvání senátorky Miluše Horské zavítal do Senátu. V úterý 9. května orchestr vystoupil ve Valdštejnské zahradě.

Prostory pražské Valdštejnské zahrady jsou v letních měsících využívány ke kulturním akcím. Pod záštitou senátorů a senátorek vystupují ve Valdštejnské zahradě hudební a divadelní soubory z celé České republiky. Na programu letošního ročníku Valdštejnského léta se podílel Dechový orchestr Základní umělecké školy v Chlumci nad Cidlinou.

Umělecký soubor ve svém regionu oslovila paní senátorka Miluše Horská. Orchestr pozvání na koncert s nadšením přijal a zavítal do Prahy v úterý dne 9. května 2023.

Ještě před vlastní produkcí se orchestr podíval do prostor Valdštejnského paláce, kde se účastnil komentované prohlídky. Nahlédl do prostor historické budovy a do míst, kde se senátní výbor schází.

Začátek koncertu byl zahájen slovy paní senátorky Miluše Horské. Pražskému publiku se soubor uvedl skladbou Te deum z pera barokního autora Marca-Antoine Charpentiera. Na programu koncertu nechyběly skladby českých i zahraničních autorů s pestrou paletou hudebních stylů moderní populární hudby a melodie z oblasti muzikálové hudby. Program zpestřily skladby s pěveckým obsazením.

„Lokálním a domácím“ pochodem s názvem Ten chlumecký zámek a „hitem tisíciletí“ Škoda lásky se orchestr rozloučil s pražskými posluchači.

Na akci s nevšedním zážitkem celý orchestr osobně doprovázel starosta města Chlumec nad Cidlinou pan Vladan Kárník.

Chlumecký orchestr se do prostor pražského Senátu podívá opakovaně dne 3. června 2023 v rámci akce ZUŠ Open. Bude se tak podílet na programu celostátního festivalu, v jehož průběhu je představí 800 účinkujících z téměř 40 škol všech krajů České republiky.

Dechový orchestr Základní umělecké školy v Chlumci nad Cidlinou je regionálním hudebním souborem, jehož historie sahá do roku 1979. V současné době čítá 60 členů různých věkových kategorií. Stal se tak generační záležitostí, která je v orchestrech podobného rozsahu a charakteru spíše unikum. Orchestr pracuje 10. rokem pod taktovkou pana Jana Svobody, který je zároveň ředitelem ZUŠ Chlumec nad Cidlinou.

Jan Svoboda

vedoucí a dirigent orchestru Chlumec nad Cidlinou