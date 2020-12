Listopadový on-line Den otevřených dveří se vydařil. Naši školu si „prohlédlo“ více než 30 návštěvníků a věříme, že jejich zvědavost byla dostatečně uspokojena. Vždyť také pro ně bylo připraveno 20 odborníků, kteří zodpovídali jejich dotazy k 13 vyučovaným oborům v oblastech stavebnictví, dopravy a autoopravárenství.Proto i prosincový Den se uskuteční stejnou formou.

Foto: SOŠ a SOU Vocelova HK

Přihlásit se bude moci každý, kdo klikne 4. prosince v čase od 8:00 do 16:00 hodin na webových stránkách www.vocelova.cz/dod na příslušný odkaz. Díky tomu, že se akce koná ve všední den, mohou se jí zúčastnit i výchovní poradci se žáky 9. tříd základních škol. Přístup je možný z jakéhokoli zařízení, které má připojení k internetu. Navíc v případě příznivých epidemiologických podmínek nabídneme i individuální reálnou prohlídku dílen v ulici Vážní a v ulici J. Krušinky, a to v době po vyučování od 14:00 do 17:00 hodin. Uchazeči o studium mohou opět získat informace o škole, studijních a učebních oborech, přijímacím řízení, závěrečných a maturitních zkouškách, o možnostech ubytování a stravování.