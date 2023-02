Přiznám se, že jsem byl zvědav, jak se dnes učí, co se změnilo, zda bych ještě dnes se svými dovednostmi ve škole ve svých 87 letech obstál. Nemohl jsem dospat, jak jsem se do školy těšil. Mým přáním bylo účastnit se vyučovací hodiny v některé třídě na 1. stupni. Mému přání bylo vyhověno a já se stal účastníkem hodiny českého jazyka ve 3. třídě u paní učitelky Hany Štefkové. A byla to hodina velice pěkná.