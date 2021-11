Divadlo Drak hostí v Hradci Králové mezinárodní projekt Gaudeamus Theatrum

Čtenář reportér Čtenář





Mezinárodní setkání studentů vysokých uměleckých škol Gaudeamus Theatrum HV zamíří do Divadla Drak. V termínu od 8. do 14. listopadu se v krajském městě bude konat již devátý ročník divadelního workshopu, který letos bude věnován tématu Divadelní tvorby pro náctileté a uskuteční se pod vedením norského divadelního režiséra, pedagoga, dramatika a jednoho ze zakládajících členů divadelní skupiny NIE (New International Encouter) Kjella Moberga.

Gaudeamus Theatrum v Divadle Drak. | Foto: M. Hajn