Dny dobrovolnictví v Hradci nabídnou charitativní běh i burzu neziskovek

Kreativní workshopy, burzu neziskovek, charitativní běh a také rozmanité aktivity pro rodiče a děti, to vše nabídnou letošní Dny dobrovolnictví od 25. do 28. dubna 2024 v Královéhradeckém kraji. V Hradci Králové je odstartuje akce DOBROTYL ve čtvrtek 25. dubna od 9 do 17.30 hodin na Tylově nábřeží.

Ilustrační foto. Součástí akce bude i charitativní běh. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Již od rána ožije nábřeží burzou neziskovek, které si pro návštěvníky připravily i zábavné workshopy. Odpoledne se mohou děti i dospělí zapojit do charitativního běhu, zahrát si různé hry, odekorovat si plátěnou tašku nebo vyrobit smysluplné přání. Akci pořádá Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové a Gymnázium J. K. Tyla. „Všechny na akci srdečně zveme. Je to jedinečná příležitost seznámit se s organizacemi, které nabízí dobrovolnictví. Každý, kdo přijde, si může vyzkoušet, co práce dobrovolníka obnáší a jak je možné pomáhat. A budeme moc rádi, když se zúčastníte také charitativního běhu“, říká Veronika Stránská, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra v Královéhradeckém kraji při Diecézní charitě HK. Výběhněme proti násilí! Akce nabídne příležitost spojit užitečné s příjemným Na burze neziskovek se budou 25. dubna na Tylově nábřeží v Hradci Králové prezentovat organizace a instituce Aufori, Centrum Orion, Daneta, Diecézní charita HK, Eurocentrum HK, Gymnázium J. K. Tyla, Host, Královéhradecký kraj, Nomia, Oblastní charita HK, Regionální dobrovolnické centrum, Salinger, Senecura a Skupina Jaro. Zdroj: Diecézní charita Hradec KrálovéCharitativní běh (S)TYLEM nabídne různé trasy pro malé i velké. Dopolední běh na 2,5 a 5 kilometrů je vyhrazen pro školy. Odpolední běh pro širokou veřejnost startuje ve čtvrtek 25. dubna v 16.30 hodin (registrace v 15.30 hodin, trasy 5 a 10 kilometrů). Záštitu nad akcí převzal poslanec Matěj Ondřej Havel a programem provází Ladislav Vaško. Z výtěžku budou podpořeny dobročinné aktivity DOBROTYL při Gymnáziu J. K. Tyla a Nadační fond Sport HK Cup. V doprovodném programu jsou připraveny aktivity pro rodiče a děti, ukázky organizací a spolků zajišťujících dobrovolnictví v kraji i občerstvení. Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové funguje již patnáctým rokem. Realizujeme tři akreditované dobrovolnické programy s širokým spektrem dobrovolnických aktivit – práce s dětmi, mládeží, doučování a příprava do škol, pomoc cizincům s českým jazykem, docházení za seniory a pacienty v nemocnici, pomoc v zázemí organizací s administrativou, propagací a pododobně. Kvůli rychlému nástupu jara se v Hradci už objevily sekačky a zavlažovací vaky „Nabízíme zájemcům o dobrovolnictví příležitost vybrat si takové zapojení, které je bude bavit a bude přínosem i pro klienty služeb. Aktuálně více než 160 dobrovolníků pomáhá v našich programech Gabriel na pomoc seniorům a pacientům, Michael na pomoc dětem a mládeži a Rafael na pomoc cizincům. Nově zprostředkováváme také v mezinárodní program „DofE“ pro mladé a zajišťujeme Regionální dobrovolnické centrum v Královéhradeckém kraji,“ přibližuje činnost centra jeho vedoucí Anna Brázdová. Podrobný přehled všech akcí v rámci Dnů dobrovolnictví v Královéhradeckém kraji je uveřejněn na webových stránkách: www.dnydobrovolnictvi.cz. Jana Karasová

Diecézní charita Hradec Králové