„Benefitem projektu Klinika je bezesporu to, že se studenti prostřednictvím tzv. stínování mohou spolu s vybranými zaměstnanci zúčastnit jejich každodenních činností a porovnat si tak své teoretické školní poznatky s reálnou divadelní praxí. Studenti dále, v rámci svého týdenního pobytu v Hradci Králové, navštívili Impuls - Centrum uměleckých aktivit, kde se seznámili s provozem a fungováním této organizace zaměřené na podporu amatérské kultury a začínajících umělců. Přednášku o současných tendencích v umění pro studenty pak připravil Jan Suk z Katedry anglického jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové“, upřesnila program týdenní stáže vedoucí marketingu a produkce Divadla Drak Barbora Kalinová.

Od 22. do 28. září se opět na půdě hradeckého Divadla Drak konal čtvrtý ročník společného projektu Divadla Drak, Mezinárodního institutu figurálního divadla o.p.s. a Katedry výchovné dramatiky DAMU s názvem „Klinika“. Účastníci projektu měli během sedmi dnů možnost poznat chod celého divadelního provozu. Spolu s jednotlivými pracovníky na různých pozicích, od obchodního oddělení, produkce, přes marketing, administrativu i dílny, spolupracovali na reálných úkolech a aktivně se podíleli na každodenním provozu divadla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.