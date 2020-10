Cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a poukázání na nutnost správného osvětlení motorových vozidel. Akci podporuje mimo jiné i BESIP a o potřebné know-how se se školou podělila společnost Hella – světový výrobce světlometů a dalších komponent pro automobilový průmysl.

Na regloskopu vám žáci pod vedením proškolených učitelů odborného výcviku zkontrolují a seřídí všechny klasické světlomety. Všem řidičům, kteří přijedou, bude v rámci akce služba provedena zcela zdarma.

Dílny budou pro všechny zájemce otevřeny od 12. do 16. října vždy od 8.00 do 13.00 hodin, a to v Centru odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu v ulici Vážní, č. p. 1098, Hradec Králové - Slezské Předměstí.

Více informací k celému projektu naleznete na webových stránkách www.videt-a-byt-viden.cz.

SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové