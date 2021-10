Práce na zahradě, údržbové práce, vyvážení vybouraného materiálu ze suterénu, stříhání živého plotu či prořez suchých větví a úklidové práce prováděli energetici ve vile Čerych v České Skalici. Vila Čerych je významná historická památka, dnes vzdělávací středisko, a také místo natáčení filmu Václava Havla Odcházení. Ve Sdružení Neratov dobrovolníci pomáhali s úpravou terénu, pracovali na zahradě a v okolí kostela a pivovaru. Nezisková organizace Sdružení Neratov v horské vesnici Neratov v Orlických horách pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice.

Úklid Krkonoš před zimní sezónou přilákal nejvíce dobrovolníků. 30 zaměstnanců Skupiny ČEZ se rozdělilo do malých skupin a společně pomáhali vyčistit Krkonošský národní park a připravit ho na zimu.

V Královéhradeckém kraji se síla a pomoc dobrovolníků soustředily do tří organizací Sdružení Neratov, Centrum rozvoje Česká Skalice - Vila Čerych a do Krkonošského národního parku.

V Královéhradeckém a Pardubickém kraji se během dvou dní zapojilo do letošní první etapy dobrovolnictví s názvem Čas pro dobrou věc 49 dobrovolníků z řad zaměstnanců společností Skupiny ČEZ.

