Společně se spoluobčany z Kuklen a z Plačic budeme přát budově minimálně dalších 100 úspěšných let. Věříme, že bude mít příležitost sledovat své okolí. Z výšky dohlížet, jak se mění průmyslové, „trochu izolované“ místo za tratí, nezasažené myšlenkami pana Gočára v hradeckou část s vyřešenou dopravou, parkovými úpravami, nadčasovým bydlením, důstojným parkováním u místního hřbitova, s fungující občanskou obslužností či jak v její blízkosti roste nová školní jídelna posouvající vpřed bezpečnost místních žáků.

Ve zdech školy působilo mnoho významných osobností. Prvním ředitelem byl Josef Prokop. Josef Všetečka byl ředitel školy, regionální spisovatel a kronikář Kuklen. Císař František Josef I. vyznamenal místního učitele Václava Kalendu, zakladatele pěveckého sboru Vlastimil a divadelního souboru Tyl. Z novodobých osobností je třeba vyzdvihnout pana ředitele Rudolfa Velinského. Od roku 1970 stál 26 let v čele místní školy. V době kuklenské stavební uzávěry dokázal, v akci Z, vybudovat sportovní halu, zázemí pro sportovce, které v téměř nezměněné podobě slouží hradeckým sportovcům již 41 let.

16. září uplyne 120 let od otevření historické budovy kuklenské školy na Pražské třídě 198.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.