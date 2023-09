Farmářské trhy v Hradci budou tentokrát na téma ochrany přírody

Na farmářské trhy v Hradci Králové tentokrát dorazí Ekokaravan. Ptáte se, co to je? Je to speciální projekt Svazu ochránců přírody, který se snaží hravou formou přiblížit dětem i dospělým, jak začít sám, jednoduše, u sebe doma přírodu skutečně chránit.

Farmářské trhy v Hradci Králové. | Foto: Lenka Cvejnová

Pro naše malé i větší návštěvníky bude připravena zábavná Cesta ochranáře přírody, na které děti si děti vyzkouší třeba podojit kozu, zjistí, jak se žije slepici v kleci, vyzkouší si sestavit hmyzí hotel nebo se dozví, co obnáší péče o zvířata na záchranné stanici. Tvořivé dílničky budou tentokrát součástí stezky, prostoru pro tvoření bude dost, stejně tak se děti mohou účastnit i pohybových aktivit. Každý, kdo zvládne projít úspěšně všechny stanoviště, získá malou odměnu. Na Oslavu Všestarské cibule a brokolice dorazí i Marie Rotrová a Vilma Cibulková Celý program je opět díky podpoře města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje, a především našich partnerů zcela zdarma pro všechny návštěvníky. A na samotném trhu vás už tradičně čeká bohatá nabídka výrobců regionálních potravin, farmářů a dalších producentů. S podzimem se nám hlásí stále noví a noví prodejci, proto věříme, že nabídka bude opět zajímavá. Budete moci nakoupit kvalitní maso, čerstvé pečivo, cukrářské výrobky, květiny, vejce, bio zeleninu, kozí i kravské mléko, sýry, jogurty a mnoho dalšího. Všichni prodejci si s Vámi rádi popovídají o svých produktech, jejich výrobě a dají vám ta nejlepší doporučení. Trhy se konají od 9.00 do 13.00 hodin na Tylově nábřeží v Hradci Králové. Pohodovou atmosféru znovu doplní živá muzika. Přijďte zažít skutečné farmářské trhy, podpořit regionální farmáře a výrobce a užít si fajn dopoledne. Více informací najdete na webu www.vychodocesketrhy.cz. Na akci Vás zvou pořadatelé ze spolku Městské trhy, z.s.