FILMOVÁ MÍSTA: Vydejte se s námi po stopách Bílé paní a Šíleně smutné princezny

Čtenář reportér Čtenář

Čtenářka Alena Hesounová už vyhlíží začátek turistické sezóny. Zavzpomínala na svůj výlet na romantický zámek Blatná. Víte, který oblíbený zpěvák spadl do zdejšího rybníka? A co na to daňci? Za příspěvek moc děkujeme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Blatná. | Foto: Alena Hesounová