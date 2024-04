/FOTO/ Hradecká pobočka Food not Bombs zajišťuje pravidelnou distribuci veganského jídla zdarma potřebným. Jídlo dobrovolníci rozdávali i uplynulou neděli u hradeckého nádraží a tuto neděli budou v pět odpoledne u nádraží znovu. Přidat ruku k dílu můžete i vy.

Foto: Food not Bombs Hradec Králové

O víkendu jsme uvařili polévku tak hustou, že někomu mohla připomínat spíš kaši. Naházeli jsme do ní hromadu lilku, mrkev, rýži, papriky, prostě všechno, co nám přišlo pod ruku, abychom do našich strávníků dostali co nejvíc vitamínů a dobrot, ke kterým jinak nemají možnost se dostat.

I když - alespoň od pohledu - přišlo o něco méně lidí, než kolik v poslední době chodívalo, po polévce se jen zaprášilo, aniž bychom museli někoho vyzývat, aby si přidal. To nebývá vždycky. Přijela navíc i Zdenka s upečeným sladkým, a tak byla radost pozorovat lidi, že mají radost.

Leženky ještě rozdáváme, i když každému už jen po jedné. Peněz, za které je nakupujeme, na účtu rapidně ubylo, a mráz, kvůli kterému dává jejich rozdávání smysl především, už je také pryč. Velkým nepřítelem teď zase několik příštích měsíců bude horko, které se ostatně ohlásilo už tenhle víkend, kdy bylo bezmála třicet stupňů na začátku dubna.

V neděli v pět odpoledne budeme u nádraží zase. Kdybyste se chtěl někdo připojit, pomoct s vařením, výdejem, něco upéct - ozvěte se nebo rovnou přijďte, jste vítáni!

Podpořit finančně nás můžete jakoukoliv částkou na náš transparentní účet č. 2501801622/2010.

Děkujeme za podporu!

Více informací o hradecké pobočce Food not Bombs naleznete na webu či na facebooku.

