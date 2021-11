Členky kuklenského Klubu setkávání připravily pro děti ze školní družiny zdobení dýní.

Kuklenskou školu ozdobily dýně. | Foto: Stanislava Potůčková

Dýně zakoupila Komise místní samosprávy Kukleny u paní Synkové, která nám je dovezla až do družiny a moc jí za to děkujeme. Děti si připravily lžíce a dlabaly, kreslily i zdobily. S vyřezáváním jsme jim pomohly my i obě vychovatelky paní Weisová a Koudelová. Všichni jsme si odpoledne moc užili i sluníčko nám přálo. Halloween může začít, dýně zdobí vchody do ZŠ Kukleny.