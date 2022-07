Dodnes se mi vybavuje vzpomínka z mého mládí. Bydlel jsem v Malšovicích, jednou za rok stačilo přejít „brněnskou“, vstoupit do Média a obdivovat dokonalé výtvory přírody. Tedy minerály v krystalové, krystalické či beztvaré formě. Nerosty na stolech, které chránily ubrusy, hrály všemi barvami a tvary.

Stejně hluboký zážitek jsme se po letech rozhodli zprostředkovat v kuklenské škole. Tradici jsme obnovili v covidovém roce 2021. Poslední sobotu v červnu pořádáme v Hradci Králové v ZŠ Kukleny tradiční burzu minerálů, fosílií a šperků. V sobotu 25. června 2022 se konal II. ročník akce. Výsledek předčil i slogan z našeho letáku: II. ročník - 2x více vystavovatelů.

Na šedesáti stolech naši žáci, jejich rodiče, komunita Kuklen, obyvatelé Hradce, okresu, kraje… obdivovali minerály z tradičních českých lokalit, nerosty a fosílie ze všech koutů světa. Nebo si mohli domů odnést krásný kamínek či si udělat radost šperkem z přírodních materiálů. Akci bylo nakloněno i počasí. Sluníčko si sílu svých paprsků nechalo až na dny příští a ohromný prostor kuklenské sportovní haly vyhřálo jen na příjemnou teplotu.

Pokud v roce 2023, poslední sobotu v měsíci červnu nepojedete do francouzského Sainte Marie aux Mines na evropsky významný veletrh minerálů, tak zamiřte do kuklenské školy, uvidíte, že i po letech budete mít na co vzpomínat. 24. 6. 2023 se na Vás těšíme.

Za pořadatele Martin Hušek, ředitel ZŠ Kukleny