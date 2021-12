A-TEAM se účastnil celkem třech online soutěží: Online Mistrovství Evropy, Christmas cup Crown the Best a Postoloprtský střevíc. Do každé soutěže jsme skrze videa přihlásily 17 skladeb mažoretkových vystoupení s pompomy od nejmladší kategorie dětí až po dospělé seniorky. Všem týmům se podařilo získat četná medailová umístění. Mezi nejcennější jistě patří 12krát první místo z Online Mistrovství Evropy. Již nyní pilně trénujeme na novou sezónu, věříme, že si další soutěže budeme moci užít i s živým potleskem diváků. Za podporu naší přípravy děkujeme Statutárnímu městu Hradec Králové a Královéhradeckému kraji.