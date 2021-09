Zástupy milovníků dožínek proudily v sobotu již od deseti hodin rozsáhlým dožínkovým areálem Šimkových sadů s cílem naplno si užít slavnostní atmosféru a odnést si kromě kulinářského či kulturního zážitku ještě lokální potravinu od královéhradeckých potravinářů. „Oproti předchozím letům, kdy se dožínky konaly na asfaltovém parkovišti před koupalištěm Flošna, je návrat do prostoru Šimkových sadů plného zeleně návratem ke kořenům dožínek se vším všudy. Kulisy přírodního areálu mnohonásobně umocňují dožínkový rituál, kterým oslavujeme spolupráci člověka a přírody. Kde jinde lépe takovou událost slavit, než v místě, kde jsme obklopeni přírodou,“ zamýšlí se spokojená ředitelka Regionální agrární komory Hana Pisarčíková z organizačního týmu dožínkové akce.

Doslova v obležení, a to zejména rodiči s dětmi, byl prostor Šance, kde probíhaly ukázky prací s hospodářskými zvířaty, oblíbené agility a premiérově Horse show Miloslava Simandla. Ta nadchla a vysloužila si obrovské ovace tisícovek přítomných diváků. Velký úspěch sklidily také ukázky zaměřené na dovednosti ovčáckých psů, přehlídka dravých ptáků Dotkni se křídel, střiž ovcí, komentovaná promenáda plemen skotu a ani všemi očekávaný králičí hop. Děti si hojně užívaly nové atrakce, kterou bylo speciálně pro ně vytvořené slaměné hřiště a stejně již z minulých ročníků oblíbený naučně-popularizační interaktivní program na téma člověk a příroda. Nemalé pozornosti dožínkového publika se také dostalo vystavovatelům drobné drůbeže a skotu.

Tradičně hojně navštěvované byla hudební vystoupení, která si nenechalo ujít několik tisícovek účastníků dožínkových oslav. Vrcholem hudebního programu byl koncert domácího písničkáře Michala Horáka, který publiku představil i nové písně ze svého připravovaného druhého alba. K pódiu Místních akčních skupin přitáhla diváckou pozornost zejména ukrajinská folklórní skupina Radist, ale i znovuobnovená hradecká skupina Antares.

Kromě hudebních a ukázkových programů nabídli pořadatelé příchozím návštěvníkům interaktivní dílny lidových dovedností od truhlářských a kovářských řemesel, až po výrobu floristických dekorací z polních a lučních produktů. “Lidé mohli na vlastní oči sledovat, jak se vyrábějí ozdobné věnce, železné nástroje a třeba i hračky,“ prozradila dramaturgyně doprovodného programu Lenka Kopelentová.

Novinkou letošního slavnostního vyhlašování bylo kromě již tradičních zemědělských a potravinářských soutěží a kategorií, zařazení oceňování nejlepších studentů středních škol se zemědělským, potravinářským a lesnickým zaměřením.

Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže Potravinář roku se stala firma Nožička, s.r.o., z Hradce Králové. Kompletní výsledky ankety Potravinář roku najdete na www.potravinarroku.cz

„Pěstitelé, chovatelé, farmáři a potravináři jsou klíčovou a často nedostatečně oceněnou součástí našich životů a já jim velice děkuji za jejich obětavou práci i za to, jak vše v koronavirové krizi zvládli. Letošní dožínky byly v každém směru bohatší a pestřejší než v předchozích letech. Je to jasný signál, že se v živočišné a rostlinné oblasti našeho královéhradeckého zemědělství jedná o zajímavý a moderní obor s velkou tradicí, který je nedílnou součástí rozvoje našeho regionu. Pořadatelům děkuji za organizaci celé akce a do dalších let přeji, aby se jim podařilo tento vysoký standard udržet i v příštích ročnících,“ hodnotil hejtman Martin Červíček.

Podle odhadů organizátorů se návštěvnost letošních Královéhradeckých krajských dožínek vyrovnala těm historicky nejúspěšnějším.

Slávek Hamaďák