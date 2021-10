V Hradci Králové na Kavčím plácku se od čtvrtka do soboty konal 2. ročník Octoberfestu v M(ni)echově. Tři dny plné hudby, jídla a piva. Z 24 výčepních kohoutů teklo 24 druhů piv ať už z Bavorska a nebo Čech. Muzika od bigbeatu po blues a jídlo od chleba se škvarky přes hamburgery až po bavorská kolena. Festival návštívily stovky lidí. Najdete se na fotografiích?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.