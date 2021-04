Kouzelná zahrada se nachází při vjezdu do Nechanic na nepřehlédnutelném místě. „Před několika lety nás napadlo, že bychom mohli všem, kdo okolo projdou nebo projedou zpříjemnit čas. Tak vznikly naše tématické dekorace,“ vysvětlují na úvod autoři projektu manželé Martina a Jarda Hroníkovi, kteří se ve volném čase, mimo jiné, věnují keramické tvorbě.

Pro tvůrce projektu se keramika stala koníčkem, nikoliv prací, a proto k ní tak i přistupují.

„Já osobně jsem člověk tvořivý, který musí neustále něco vyrábět a vymýšlet. S keramikou jsem začala již před mnoha lety, nejprve v malém, doma na stole, ale když už se rodina neměla pomalu kde najíst, bylo potřeba můj koníček začít řešit,“ říká Martina.

„Takže to máte - obstarat a zařídit dílnu, sádrové desky, modelářské potřeby, keramickou pec, keramický kruh, glazury. Postupně jsem se do toho vložil, že jsem pořídil i kulový mlýn a vyrábím vlastní hlínu. Navíc bylo zapotřebí občas vyrobit nějakou sádrovou formu a tak jsem se pustil i do tohoto oboru,“ uvádí Jarda.

Keramika výtvarníky nepřestává stále překvapovat. „Od našich prvních krůčků s keramickou tvorbou jsme již udělali velký skok - absolvovali několik kurzů a seminářů. Libí se nám však, že pořád máme co objevovat a to nás na keramice baví,“ dodávají na závěr manželé.