Pořadatelé, jimiž byli Senioři Hradec Králové, z.s. a TJ Sokol Pražské Předměstí, Hradec Králové, svůj úkol splnili opět na výbornou a pro 43 sportovně zdatných seniorů a seniorek, jako zatím vždy, zajistili, mimo jiné, i slunečný den, bezvětří a příjemných 23 st. C. Na tuto tradiční akci nezapomněl ani stálý sponzor Královéhradecká provozní, a.s., a nově hradecká společnost Yate, které věnovaly věcné odměny vítězům a Královéhradecký kraj, který přispěl na občerstvení všem účastníkům akce.

Sportovní akce začala nástupem, uvítáním závodníků a závodnic, mezi nimiž hradečtí sportovci přivítali osmičlennou skupinu olomouckých cyklistek, které přijely na „cyklistickou zkušenou.“ Následoval cyklistický pozdrav a po něm pozdrav sokolský, a to na počest letošního 160. výročí založení tělocvičné organizace Sokol. Pak zazněla, jako každoročně, Píseň hradeckých cyklistů, po níž následovala důležitá a potřebná citace z Kodexu cyklisty, která účastníky upozornila na zásady a pravidla správné a bezpečné jízdy na kole. Důležité bylo i upozornění, že všichni účastníci jedou podle své osobní kondice a závodí hlavně sami se sebou. Důležité bylo i doporučení, aby nepřeceňovali své síly a byli po celou dobu ohleduplní a vstřícní k ostatním.

Po důkladné prezenci byli všichni účastníci akce označeni startovními čísly a od 10 hodin vyjížděli společně, ale vždy postupně podle věkových skupin 60+, 70+ a 80+. Start i cíl jedenáctikilometrového okruhu byl u lesního občerstvovacího stánku U Vlka. Těm, kterým to dovolovala výborná kondice si mezi sebou zazávodili, ostatní jeli poctivou cyklistickou jízdu od startu až do cíle. Zlaté, stříbrné a bronzové medaile získali a nejlepšími v soutěži pak byli: ženy 60+ Lenka Rossi, Zdena Holečková a Anna Kovačíková - muži 60+ Vítězslav Krpata, Jaroslav Janáček a Karel Novák - ženy 70+ Ludmila Štěpánková, Vlasta Bártová, Hana Tomášová - muži 70+ Jaroslav Brzák, Jaroslav Rohlena a Lubomír Štěrba - ženy 80+ Libuše Spinzová - muži 80+ Jaroslav Sychra (80let), Vladimír Horák (89let) a Kamil Pavlásek (87let).

Novou a netradiční částí letošní sportovní akce byla tzv. Cyklistická síň slávy, kam byli poprvé za dlouholetou, velmi dobrou a příkladnou cyklistickou činnost, uvedeni Libuška Sprinzová (85) a Kamil Pavlásek (87). Jmenovaní sklidili zasloužený potlesk, obdiv a úctu všech přítomných.

Všichni účastníci pak v závěru akce obdrželi účastnické diplomy. A to hlavní bylo, že všichni celé dopoledne udělali mnoho pro své zdraví, vyjeli do krásné hradecké přírody a, jak říkáme, „vyčistili si hlavu a vyluxovali plíce,“ a o tom nebylo pochyb. Důležité však bylo, že všichni dojeli zdrávi a natěšeni na další kilometry letošní cyklistické sezóny na svém milovaném jízdním kole. A my hradečtí jsme byli navíc velmi rádi, že olomoucké cyklistky odjížděly spokojené, nadšené a s poděkováním za účast na zdařilé sportovní akci hradeckých seniorů.

Velké poděkování všech přítomných pak v závěru akce patřilo tradičním hlavním organizátorům a všem sponzorům, kteří přispěli k jejímu zdaru a úspěchu. A na úplný závěr zazněl cyklistický pozdrav CykloAhoj a Zdar příštímu, a to již 8. ročníku „Seniorské cyklistické stezky 2023.“

A pro všechny ještě připomenutí textu 1. sloky písně hradeckých seniorů-cyklistů:

„My jsme ti cyklisti, hradecká krev, my kolo nedáme za celý svět, na kolo nasednem, do světa vyjedem, do světa vyjedem, vyjedem hned!“ (zpívá se na známou Hašlerovu melodii).

Jaroslav Novák