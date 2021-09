Kdo přijel do Deštného v Orlických horách, nemohl ji minout. Na princeznu Kačenku, vládkyni Orlických hor, tu návštěvníci narazí na mnoha místech, a to díky Kačenčině pohádkové stezce. Najdou ji na každém jejím zastavení v podobě vyřezávané sochy od řezbářů tohoto regionu – Jarmily Haldové, Lízy Peřinové a Aleše Fajfra. Zastavení lákají rodiny s dětmi nejen k posezení, ale také k hrátkám na interaktivních prvcích, zároveň se přitom mohou naučit něco málo o přírodě a historii z Orlických hor.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.