Fotoklub každoročně pořádá výstavu ke svému výročí, pravidelně se zúčastňuje soutěže fotoklubů Ratibořický mapový okruh, Národní soutěže amatérské fotografie ve Svitavách, soutěže Premiéra, Salonu východočeské fotografie a workshopu Atmosféra divadelního festivalu, který probíhá v době Festivalu divadel evropských regionů v našem městě a je zakončen výstavou nejlepších fotografií. Fotoklub také spolupracuje se Společností ochránců památek ve východních Čechách a pořádá společné výstavy, na kterých se podílí obrazovou částí. I když je fotoklub poměrně mladý, tak za dobu svého působení získal již mnohá ocenění, a to jak kolektivních tak i jednotlivců.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.