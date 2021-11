Retro snímky Hradce Králové zachycené před 65 lety. Připomeňte si starý železniční most či Gottwaldovo náměstí. Za fotografie děkujeme Oldřichu Suchoradskému.

Dětský den na Velkém náměstí. | Foto: Olda Suchoradský

Je s podivem, jak se v některých částech město proměňuje, ale jinde zůstává pořád takové, jaké bylo před desítkami let. Platí to i pro náš Hradec Králové. Uvědomil jsem si to, když jsem se nedávno probíral starými fotografiemi a vzpomínal na místa, kde jsem kdysi dávno tiskl spoušť svého starého fotoaparátu. Samozřejmě převládaly především fotky ze starého Hradce. A nechyběly tam ani ty ze břehu Labe, ze železničního mostu, z podjezdu pod nádražím směrem na Kukleny. Rovněž jsem tam našel portrét sousedova Tomáše, který je dnes už jistě dědečkem. Nebo lidé stojící na Gottwaldově, dnes Ulrichově náměstí. Desítky míst, se kterými mám spojeno své mládí, a které jsou dnes oživením mého mládím zvlášť milým při vzpomínání nás, seniorů. Jistě máte někde doma podobný archiv a rozhodně se do něj někdy podívejte. A vyberte z něj, tak jako já pro čtenáře Deníku své obrazové vzpomínky, které i jim připomenout to, co v našem městě prožili a rádi se sem proto znovu a znovu vrací.