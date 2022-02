„Plechy fotografují kolegové už desítky let. Já se ale snažím jít více do hloubky, aby měl obraz přidanou výtvarnou hodnotu. Chci ukázat nevšedně - všední objekty, které míjí lidé takřka bez povšimnutí. Je to takové snové, jako když se v létě díváte do mraků a přemýšlíte, co vám připomínají.“

Záměrem projektu je vytvoření netradičních obrazů vyzařujících pozitivní energii. Začátky jeho fotografování starých plechů byly pouze o barvách. Postupem času už nestačila různá kombinace barev, ale hledání vyobrazení geometrických tvarů, krajin, stromů, vesmíru, zvířat, lidí. Opravdu velkou inspirací mu byl děda Ctibor Veselý, který ho naučil vidět krásu detailu v různých materiálech, nejen v plechu, ale také ve skle, v dřevě či minerálech.

„Vzpomínám, že často říkal, ať hledám krásu v ošklivosti a tak se vydávám do sběrných dvorů, vlakových muzeí, na nádraží i do starých továren a nacházím třeba garážová vrata, ale také reklamy u silnic, trafostanice nebo střechy,“ vysvětluje Martin Veselý, kde hledá materiál pro své originální plechové obrazce. Ty nejmenší jsou zhruba třiceticentimetrové, ty největší měří až 5 metrů. Najít správné plechy je sice o zkušenostech, ale také o štěstí a náhodě. Když už autor najde ten pravý, většinou se k němu vrací vícekrát. Naučil se totiž vnímat, že jinak vypadá takový plech, když na něj svítí sluneční paprsky a rozsvítí rez, nebo třeba ráno v zimě, kdy je omrzlý či po dešti, kdy je zase kontrastní. Každý z jeho obrazů je signovaný s názvem a číselným označením, kterých je v maximální limitované edici 10 kusů v daném rozměru. Přidanou hodnotou obrazů je také ručně vyráběný rezatý rám.

zdroj: Muzeum východních Čech