FOTOGALERIE: Kino Bio Central v Hradci Králové obklopily příběhy lásky

Zavítejte do Bio Central! Nejen do kina či na drink v prostředí útulné zahrádky. Do konce srpna tu můžete zhlédnout i zajímavou výstavu Love stories.

Kino Bio Central v Hradci Králové. | Foto: hp