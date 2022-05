Už deset let se v Hradci Králové pravidelně schází skupinka fotografů, sdružených ve Fotoklubu Omega. První kulaté výročí založení jejich spolku oslaví na výstavě nazvané symbolicky Desítka.

Fotoklub Omega Hradec Králové oslavuje deset let. | Foto: Fotoklub Omega

Nejde pouze o název, ale zejména o téma. Na desítkách převážně černobílých fotografií rozehráli jejich autoři symfonii nápadů a rozličných tvůrčích postupů při ztvárnění desítky. Výstava se koná v prostorách galerie budovy Knihovny města Hradec Králové ve Wonkově ulici. Bude zahájena vernisáží ve středu 4. května od 16.30 hodin. Přístupná denně kromě neděle o 8 do 18 hodin, v úterý pouze 12-18 hodin, v sobotu pouze 8-12 hodin, a to do 28. června. Vstup zdarma.