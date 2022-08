Ve své fotogalerii jsem našel vzpomínky na dávné oslavy v Hradci, které se každoročně opakovaly. Nemám na mysli průvody a řečnění z tribuny na 1. máje, nebo u „tanku“ na břehu Labe. Byly to třeba tradiční „dožínky“ na konci prázdnin v Pionýrských (dnes Šimkových) sadech. Nebo kolotoče pod Bílou věží na Velkém (dnes Žižkově) náměstí. A na stejném místě se při oslavách Dne dětí 1. června soutěžilo v kreslení barevnými křídami na asfalt. Dnes by to tam už nešlo. Nejen kvůli popraskanému asfaltu, ale hlavně kvůli množství zde parkujících aut. Jaké teď máme v našem městě opakované slavnosti. Kde že ty dávné idylické časy městských oslav jsou?