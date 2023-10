Sbor dobrovolných hasičů Ohnišťany byl jeden ze zakládajících členů TFA Ligy Královéhradeckého kraje. A právě s tímto projektem se letos přihlásil do ankety Dobrovolní hasiči roku 2023. Projekt byl vybrán mezi finálových 5 z oblasti Východních Čech, nyní už o celkovém umístění rozhoduje široká veřejnost.

Dobrovolní hasiči z Ohnišťan se do soutěže přihlásili s projektem TFA Ligy Královéhradeckého kraje. Porota je vybrala do finálové pětky. Jestli se dostanou mezi nejlepší tři, o tom rozhodne veřejnost. | Foto: Adam Jiříček

„Rozhodli jsme se do ní s projektem TFA ligy Královéhradeckého kraje také přihlásit a přinést tak další peníze do ligového rozpočtu. Rádi bychom pro Vás pořídili další překážky a odměna za umístění v anketě by nám to velmi usnadnila,“ komentuje přihlášení projektu jeden ze zakládajících členů.

Formule 1 zastavila v Osicích u Hradce Králové. Lidé si mohou zkusit výměnu kol

TFA je z anglického „Thoughest Firefighter Alive“ překládáno volně jako Nejtvrdší hasič přežije. Jedná se o závody, které hasiči běhají v kompletním zásahovém oděvu s přilbou na hlavě a dýchacím přístrojem na zádech. Potýkají se s překážkami, které napodobují reálné situace, s kterými se hasič může potkat při výjezdu. Rozvíjení hadic, balení hadic, výběh výškové budovy, transport 80kilogramové figuríny, překonání 3 metry vysoké bariéry a další.

Většina účastníků si v závodě sáhne až na dno svých sil, nicméně jsou pak daleko lépe připraveni chránit životy a majetky veřejnosti. Nyní však hasiči z Královéhradecka potřebují pomoct, aby mohly svou Ligu zase o trochu vylepšit a posunout ji dál.

Hlasovat lidé mohou až do neděle 15. října, a to prostřednictvím SMS nebo přes webový formulář. Více o hlasování se dozvíte na webu ankety Dobrovolní hasiči roku.