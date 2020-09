Sportovci narození do roku 1955 změří síly v různých disciplínách, například v minigolfu, skoku dalekém nebo hodu paličkou a válečkem. „Pro pohodlný přesun účastníků do Havlovic jsme zajistili čtyři svozové autobusy. V hostitelské obci probíhá oprava mostu přes Úpu, s tím si ale umíme poradit. Překážkou nejsou ani opatření proti šíření koronaviru,“ prozrazuje Jan Balcar, ředitel MAS, která společně s havlovickým Sokolem klání pořádá.

Letošní ročník Olympiády je již dvanáctý v řadě. Jednotlivé soutěže jsou prokládány krátkým kulturním programem či společným posezením pod velkými stany, drobné občerstvení bude zdarma. Připravená bude také tombola a v ní zajímavé ceny. „Pokud by se náhodou někdo nemohl účastnit, může celou Olympiádu sledovat online přes odkaz na webkameru na stránkách naší Tělovýchovné jednoty Sokol Havlovice,“ upozorňuje velký sportovní nadšenec a pořadatel řady havlovických akcí Miloš Tohola.

Cílem Olympijských her je nejen protáhnout tělo a zasportovat si, ale hlavně se setkat s vrstevníky. Jinými slovy: není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! „Chápeme, že se v dnešní době může někdo obávat setkání s větším počtem lidí. Pokud by se některé domovy důchodců z tohoto důvodu rozhodly zorganizovat jen vlastní soutěž a do Havlovic nedorazí, nic se neděje. Ceny jim pak přivezeme,“ uzavírá Jan Balcar.

Orientační program celého odpoledne:



12:00-13:00 - příjezd účastníků a přihlášení do soutěží

13:00-13:30 - zahájení, nástup účastníků

13:30-14:00 - kulturní program – vystoupení

14:00-15:30 - zahájení sportovních soutěží – ženy hod válečkem, muži hod paličkou, ženy i



muži hod tenisákem, skok z místa, minigolf

15:30-16:00 - kulturní program – vystoupení

16:00-17:00 - vyhlášení výsledků



Následně: společné posezení, občerstvení

