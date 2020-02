V týdnu od 10. do 15. února pobývali žáci a učitelé z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Hradec Králové na střední škole Bárbara de Braganza ve městě Badajoz ve Španělsku společně se svými kamarády a kolegy z Finska, Maďarska, Slovinska a Estonska. Jednalo se o jedno ze šesti projektových setkání uskutečněných v letech 2018 až 2020.

Hradecká zdrávka se vzdělávala ve Španělsku. | Foto: Marie Brychtová

Projekt, který se realizuje v rámci programu Erasmus+, se jmenuje Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation. Projekt je zaměřen na spolupráci škol s neziskovými organizacemi, které navštěvujeme a dovídáme se, jak se můžeme aktivně zapojit do dění ve společnosti a jak můžeme pomáhat lidem, kteří to potřebují. Seznamujeme se s kulturou a tradicemi jednotlivých zemí, předáváme si navzájem zkušenosti, procvičujeme angličtinu. Někdy vznikají přátelství i na celý život. Kromě společné výuky a setkání v rodinách jsme si prohlédli i zdejší města.