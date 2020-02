Přestože zápisy dětí do prvních tříd se budou konat až v dubnu, na královéhradecké ZŠ Mandysova si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet, jak to na takovém zápisu chodí.

Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli zápis nanečisto. | Foto: Jitka Comorková

Děti se přišly podívat, jak to vypadá v opravdové třídě, jaké to je zasednout do školní lavice. Paní učitelky si pro děti připravily různé aktivity. Hravou a zábavnou formou si děti ověřily, zda správně drží tužku a vybarvují obrázky, poznaly nové kamarády a rodiče se mohli podívat, jak se jejim dětem daří při „školní práci“. Paní učitelky nabídly rodičům rady, jak vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci a jak motivovat děti k práci a chuti učit se.