Nejvíce lidí se na Orlici vydává v květnu, kdy se vypouští Pastvinská přehrada a v korytě je velké množství vody. V tomto případě se sjíždí atraktivní úsek z Nekoře do Potštejna. Kromě Orlice je možné sjet i krátký úsek Labe ze Dvora Králové do Kuksu.

Vodáci sjíždí přibližně sedmdesátikilometrový úsek Divoké Orlice z Doudleb nad Orlicí do Hradce Králové a Tichou Orlici z Čermné nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.