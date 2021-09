Již po dvacáté pořádá Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny očekávané a rekreačními cyklisty i celou veřejností velmi oblíbené Město na kolech.

Město na kolech | Foto: Lubomír Douděra

Je neuvěřitelné, že se tento závod nezávod, kde každý soutěží jenom sám se sebou drží na výsluní zájmu hradeckých občanů již tolik let. Ale je tomu tak a proto ten letošní jubilejní XX.ročník. Ten proběhne tradičně v neděli a to 12.září 2021. Město na kolech za těch dvacet let nezestárlo a je stále dnes již velmi tradiční sportovně rekreační akcí, která pro svoji úžasnou atmosféru nemůže v kalendáři sportovních akcí pro všechny příznivce rekreační cyklistiky chybět ani v letošním roce. Již po dvacáté se všichni příznivci aktivního pohybu potkají při této pro Hradec Králové velmi typické a v rámci celé ČR ojedinělé akci. I proto si ji vyhlédla Česká televize a tak bude letos vše probíhat pod „dohledem“ televizních kamer. Účastníky Města na kolech každoročně láká a navzájem spojuje vášeň pro cyklistiku a jiné „kolečkové sporty“ , propojení sportu s kulturními prožitky a možnost nezávodní pohodové projížďky centrem Hradce Králové. To vše je vždy provázeno skvělou atmosférou a skvělou společností starých i nových přátel této akce. Proto neváhejte a zarezervujte si letošní nedělní dopoledne 12. září právě pro tuto akci. Pořadatel, kterým je Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny a její regionální centrum na ní s radostí přivítá účastníky napříč všemi generacemi na kolech, koloběžkách, odrážedlech, tříkolkách, bruslích i invalidních vozících. Okruh městem je bezpečný, jeho délka je cca 6 km, jejich počet už bude záležet jenom na Vás.