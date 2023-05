Mistrovství České republiky mažoretek se uskuteční ve dnech 12. až 14. května na zimním stadionu v Hradci Králové. Do města dorazí nejlepších 1 800 mažoretek z celé republiky. Pozvánku na mistrovství zaslala paní Jana Koláčková, děkujeme.

Mistrovství České republiky mažoretek se bude konat celé tři dny na zimním stadionu v Hradci Králové. | Foto: A-TEAM Hradec Králové

A-TEAM HK, klub mažoretkového sportu, zve diváky o víkendu 12. až 14. května na Mistrovství České republiky mažoretek. Akce bude probíhat celé tři dny na zimním stadionu v Hradci Králové. Nejlepších 1 800 mažoretek z celé České republiky bude soutěžit v pódiových skladbách, defilé i sóloformacích. Mažoretky se představí v disciplínách s náčiním baton (s hůlkou) a pompom (s třásněmi).

V pátek bude celý den patřit soutěžním formacím výkonnostní třídy „Hobby“, sobota a neděle bude patřit pokročilejším závodnicím třídy „Profi“. Uvidíme děvčátka od 4 let až po ženy v rodičovských týmech.

Každoročně se můžeme těšit na krásnou a napínavou podívanou. Nejlepší mažoretky v jednotlivých disciplínách se utkají o nominace na Mistrovství Evropy, které se uskuteční v červnu ve Slovinsku a také o nominace na Mistrovství světa, které se bude konat na konci září v Chorvatsku.

Více informací o akci si můžete přečíst na stránkách A-TEAMU: www.mazoretkyhradec.cz.

Diváky na akci srdečně zveme, děti do 15 let a senioři nad 70 let mají vstup zdarma! Akce se koná s finanční podporou Statutárního města Hradec Králové, děkujeme všem partnerům akce.

Jana Koláčková, A-TEAM Hradec Králové