Obyvatelé krajského města zkrášlují ulice líbeznými květinovými záhony. Zaslouží si ocenění!

Hradečáci se starají o krásnější město. | Foto: Jan Štěpánek

V loňském roce jsem fotografoval květinové záhony, o které pečují lidé na veřejném prostranství. Zejména u vchodů do panelových domů na Moravském Předměstí, ale i jinde. Některé komise místní samosprávy pak příslušné lidi odměnily děkovným listem a malým dárkem. Tato akce, organizovaná spolkem Senioři Hradec Králové a podpořená dotací od města, pokračuje i letos, tak jsem se jednoho červencového odpoledne vydal s fotoaparátem tentokrát na Slezské Předměstí. To se loňské akce nezúčastnilo. Byl jsem mile překvapen, kolik květinových záhonů a kytky milujících lidí jsem tam našel. Většinou jsem musel zazvonit na několik zvonků u vchodu, než mi někdo sdělil, kdo tam o květiny pečuje. Během necelých čtyř hodin jsem se dopátral dvaceti lidí, kteří se ve svém volnu a za své peníze starají o ještě krásnější naše město. Taky jsem se jich ptal, proč to dělají. Bylo mi řečeno, že to dělají rádi, nebo že měli zahrádku, ale o tu přišli a nechtějí nečinně sedět doma, nebo že se nemohou dívat na ty „užužlané“ neposekané veřejné zelené plochy s nevzhlednými hnědými koláči hnijící trávy. Vadí jim pejskaři, kteří místo aby venčili své psy kousek dál v zelené ploše, nechají je vykonávat potřebu právě v předzahrádce. A že ocenění těchto lidí městem či komisemi místní samosprávy má smysl, se mi potvrdilo, když mi paní Bieliková (80+) ze Severní ulice řekla: „Jé, pane, to jste první člověk, co za 50 let, kdy se o předzahrádku starám, přišel, ocenil a dokonce vyfotil moji práci.“