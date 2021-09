Hradecká Filharmonie vstoupila slavnostně, s nadějí a elánem do nové sezóny 2021/22. Letošní zahájení je pro všechny o to radostnější, že minulá sezóna byla náhle přerušena a na hraní před živým publikem došlo až v červnu na Open air koncertu na Eliščině nábřeží.

Zahajovací koncert ve čtvrtek 9. září přinesl kromě známějších titulů také jeden mimořádný: skladbu Raise of the Roof pro tympány a orchestr od současného amerického skladatele Michaela Doughertyho. Zmíněného nástroje se ujal sólo tympánista a dlouholetý člen orchestru FHK, Rudolf Kuchárik, jehož precizní výkon odměnili diváci hned po odehrání skladby spontánním potleskem ve stoje. První koncert sezóny byl také představením nového alba Krajiny přírody, života a lásky z pera Antonína Dvořáka pod vedením Kaspara Zehndera. Album na CD bude v prodeji na pokladně FHK.

Samotnému koncertu předcházelo slavnostní slovo ředitele, Václava Dernera, který na pódium pozval ke zdravici také zástupce zakladatelů Filharmonie Hradec Králové: náměstkyni hejtmana pro kulturu Martinu Berdychovou a primátora města Hradce Králové Alexandra Hrabálka. Po odmlce způsobené koronavirovými opatřeními mohlo konečně dojít také k předání šeků od společnosti společnosti EOP Elektrárny Opatovice, dlouholetého významného partnera královéhradeckých filharmoniků. Šeky za loňský i letošní rok v celkové hodnotě bezmála půl milionu korun předala výkonná ředitelka společnosti, Romana Zadrobílková. Tyto prostředky budou použity na obnovu nástrojového fundusu, jak přibližuje Václav Derner: „Partnerství s EOP je pro nás velice důležité a my jsme rádi, že díky jejich podpoře, která za dosavadních dvanáct let činí tři miliony a devadesát tisíc korun, můžeme udržovat náš fond nástrojů v odpovídající kondici. Vždyť hudební a mistrovské nástroje jsou tím, co spolu s umem našich hráčů dělá každý koncert výjimečným.“

O kvalitách orchestru královéhradecké Filharmonie svědčí mimo jiné opakovaná pozvání k vystoupení na festivalech v ČR i v zahraničí, ale také třeba spolupráce a nahrávání s kapelou Lucie, Jankem Ledeckým nebo i spolupráce s kapelou Čechomor. V letošní sezóně si filharmonici opět troufnou na náročnější symfonické kusy, jako byl zmíněný zahajovací koncert nebo tituly festivalu Hudební fórum Hradec Králové, jehož je královéhradecká Filharmonie pořadatelem a který proběhne v první polovině listopadu.

Za Filharmonii Alois Neruda