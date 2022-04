Hradecká hvězdárna oslaví 75 let od položení svého základního kamene

Hvězdárna v Hradci Králové oslaví v úterý 19. dubna 75 let od položení svého základního kamene. Hradečtí astronomové nechtějí toto výročí slavit sami. V úterý od 18.30 hodin proto nabízí široké veřejnosti i milovníkům astronomie speciální program, díky němuž budou moci návštěvníci nahlédnout do vesmíru i do úctyhodné historie hradeckých hvězdářů.

Hvězdárna v Hradci Králové. | Foto: archiv hvězdárny