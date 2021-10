Během workshopů se všichni učili a používali moderní IT platformy, rozvíjeli svoji kreativitu, dovednosti při řešení problémů a zdokonalovali svoji angličtinu.V rámci dvouletého projektu Making Culture Alive – Digital Escape Room shromažďují žáci zajímavé příběhy ze svých zemí, seznamují své kamarády s kulturním dědictvím míst, ze kterých pocházejí a vytvářejí komiksové příběhy podle legend ze svého bydliště a okolí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.