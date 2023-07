Druhý ročník Hradeckého seniorského poháru v pétanque je minulostí. Deset družstev, 30 účastníků, 45 vzájemných utkání na štěrku, písku i trávě. Vše jsme zvládli za deset týdnů s elánem vrcholových sportovců!

Pár družstev se sešlo v jeden den. | Foto: Senioři HK

Poslední zápas, v Šimkových sadech na trávě, byl neskutečným vyvrcholením celé soutěže. Úplně poslední vhozená koule rozhodovala o pořadí za již jasnými vítězi. Nebyla přesná a domácí tým klesl z možného 2. na 5. místo. Slezákovi a Valachovičovi tak obsadili druhou a třetí pozici, putovní pohár zůstal druhým rokem vítěznému „Géčku“.

Celkem jsme z rukou vypustili přibližně čtyři až pět tisíc koulí, tedy asi tři a půl tuny ocele, pro které jsme se také museli ohnout. Nejmladším z nás je 65, nejstarším bylo 85. Ano, vrátili jsme se do dětských let, užíváme si to a občas se přeme i o pár milimetrů. Emoce nám rozhodně nechybí! Objevujeme při tom nová místa našeho města a již třetím rokem také nové přátele. Občas končíme posezením v nejbližší „oáze“, kde je příležitost se blíže poznat.

Mnoho fotek a komentářů máme na klubovém webu.

Pod hlavičkou spolku Senioři HK je to letos (po dvouměsíčním zimním halovém turnaji) druhá velká sportovní akce. A myslím, že to není konečná. Někteří jednotlivci se chtějí poměřovat již o prázdninách!

Václav Slezák

Senioři HK, z.s.

sekce pétanque