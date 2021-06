„Podobnou soutěž mají v Praze a Brně, tak proč ne i v našem městě! O vítězství tady tolik nepůjde, hlavně si zpestříme stáří a poznáme nové, podobně naladěné vrstevníky,“ uvedl organizátor akce Václav Slezák.

Pro připravovaný nultý ročník je možné přihlásit družstvo s minimálně třemi hráči, kde bude povolen jeden chlapec či děvče do deseti let. Ostatní členové musí být narozeni nejpozději v roce 1956. I samostatní zájemci nad 65 let jsou vítáni – na přípravném setkání v polovině června se družstva vytvoří či doplní. Podle představ organizátorů by se mohlo začít hrát koncem června. Informace emailem vslezak@seznam.cz, případně sms na tel. 777 221 596.

Senioři Hradec Králové