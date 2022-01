Od začátku nového roku se každý týden scházíme v tělocvičně, kde jsme zahájili zimní turnaj seniorských družstev v indoor pétanque. Dvacítka zájemců si vyzkoušela tuto zajímavou variantu známé, nenáročné společenské hry pro všechny věkové kategorie již koncem roku 2021. Líbilo se, takže padlo rozhodnutí a koupily se čtyři sady originálních francouzských koulí. Tyto speciální, měkčené koule určené hlavně pro sálové aktivity jsou velikostí a váhou podobné klasickým, železným. Pořídili jsme je ze startovného s přispěním spolku Senioři Hradec Králové. Tato silná organizace podpořila pétanque aktivity již loni v létě, kdy jsme odehráli zkušební, nultý ročník Hradeckého seniorského poháru. Právě z účastníků této dlouhodobé soutěže vznikl základ pro naše současné setkávání. „Koulená“ se řadí do společenských her, ale rozhodně má i sportovní obsah, díky spoustě předklonů a dřepů, které jsou její nedílnou součástí. Nyní se všechna družstva střetávají ve vzájemných duelech, které jsou doprovázeny vášnivými diskuzemi nad rozehranou partií. Občas zazní neuvěřitelný jásot a potlesk po mimořádně zdařilém hodu, který někdy dokáže otočit zdánlivě prohrané utkání ve vítězství. Je krásné, že emoce sedmdesátiletých jsou stejné jako v deseti, či dvaceti letech! Do konce února všichni odehrajeme vzájemná utkání družstev a jistě dojde i k turnaji jednotlivců.