Úspěch to nebyl náhodný. Po celý rok, dvakrát týdně, a pod vedením vedoucího Jiřího Bielavského, jsme sehráli desítky partií a odehráli dva kvalifikační turnaje. Navíc jsme v odvetě hráli jak o život a byli za to odměněni.

Sportovní stránka setkání určitě nebyla nejdůležitější. Smyslem bylo přátelské setkání seniorů, spojených společným zájmem o královskou hru. To vše za podpory Klub seniorů Hradec Králové, kde se setkáváme v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře, díky vedení klubu a podpoře hradeckého Magistrátu. To ostatně ocenili i naši hosté z Olomouce, kteří vyzdvihli důstojné přijetí i pohoštění, za které zaslouží pochvalu pan Marcel Kraus, předseda Klubu seniorů, ale také pan Jiří Nosek, který byl hlavním organizátorem akce, kapitánem týmu a zároveň se svou manželkou a rodinou Krausových zajistili pohoštění. Že se setkání vydařilo, o tom svědčí pozvání od našich olomouckých hostů, kteří při loučení opakovaně děkovali za krásný zážitek a zdůrazňovali, že se už těší na odvetu u nich doma, „do roka a do dne“. Je jasné, že i v následující době budeme v našem klubu mít co dělat, a připravovat se na další setkání.

Klement Hartinger