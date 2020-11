Jedna z nich se týká péče o životní prostředí. Cílem je ve spolupráci se sedmi komisemi místní samosprávy (KMS) propagovat a podpořit péči občanů o květinové záhony i okrasné keře na veřejném prostranství. Ne všude totiž o to pečují Technické služby Hradce Králové. Někde se o kytky a zeleň před vchody do bytových domů starají sami občané.

Organizátoři z řad seniorů obešli ulice a vyhledali ty, ktěří tam pečují o květiny. Zároveň došlo k fotografování, aby koncem roku bylo možné udělat přehlídku fotografií květinových záhonů jak na nástěnkách KMS, tak formou kompletní výstavy v Infocentru Hradec Králové. Do akce se přihlásilo 79 občanů, a to nejen seniorů. Nejvíce jich je z Moravského Předměstí – jih a sever (30), Malšovic (15), Věkoš a Pouchova (18), pozadu nezůstal ani Nový Hradec Králové (11). Tři lidé se přihlásili z Pražského Předměstí – sever a dva z Třebše. Všichni budou odměněni dárkovou poukázkou do OBI bez ohledu na to, jak velký či hezký je jejich květinový záhon nebo okrasný keř. Vznikne i krátký film pro Bio Central k propagaci záslužné práce hradeckých občanů i příslušných KMS, které na symbolické odměny pro své sousedy finančně přispějí.

Marcel Kraus