Ve sportovní nabídce jejich cyklistické činnosti budou opět čtvrteční kondiční cyklistické vyjížďky (v lichých týdnech - cca 25 km, vždy v 10 hodin od Zděné boudy do hradeckých lesů a blízkého okolí), čtvrteční sportovní cyklistické výlety (v sudých týdnech – cca 50 km), vždy podle pozvánek zveřejňovaných na webových stránkách (viz níže) a ve vitrinách z.s. Senioři Hradec Králové - vedle lékárny Galenus v Mánesově ul. a u TJ Sokol Hradec Králové - Pražské Předměstí). A vedoucí hradeckého CykloSenioru říká: „Bude naší snahou, aby i letošní seniorskou cyklistiku opět obohatily tradiční a ověřené akce. V tomto roce to bude již 7. ročník „Seniorské cyklostezky“ (květen, hradecké lesy), letos s účastí olomouckých cyklistů, dále 6. ročník „Seniorského triatlonu“ (září, areál Biřička) a tradiční srpnový cyklistický zájezd na téma: "Podél tří řek - Litoměřicko". V nabídce akcí je i dubnový zájezd "Maďarskem na kole a v termálech" a to na rozjezd nové cyklistické sezóny. Informace o obou cyklistických zájezdech, včetně možnosti přihlášení, jsou zveřejněny v březnovém čísle hradeckého Zpravodaje seniorů 1/2022 a v kanceláři z.s. Senioři Hradec Králové, Mánesova 780.

OBRAZEM: Masopust Na Plachtě rozveselil celé hradecké sídliště

Do letošního rámcového programu na 1. pololetí jsou zařazeny i netradiční cyklistické akce, tentokrát do míst historických událostí a sokolského odboje roku 1942 - letos 80. výročí (Jičínsko, Červeno-kostelecko a Pardubicko). Proto jezděte a účastněte se s námi, jezdíme pro naši psychickou a fyzickou kondici, pro naše zdraví, ale také pro příjemná společná setkávání a poznávání naší vlasti, její zajímavé historie a krásné přírody!

Všechny akce jsou určeny i pro další opravdové zájemce o cykloturistiku z Hradce Králové a okolí. Aktuální informace, včetně pozvánek na naše akce, najdete na našich webových stránkách: www.senior-cyklo.webnode.cz. Bohatou fotodokumentaci z činnosti pak najdete vyhledávačem při zadání: SENIOŔI HRADEC KRÁLOVÉ ZONERAMA

A naše tradiční přání do nové cyklistické sezóny: „Do roku 2022 opět šťastnou cyklistickou cestu a nadále sílu do pedálů!“

Jaroslav Novák, vedoucí CykloSenioru, Hradec Králové