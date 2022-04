Malebná zákoutí, jedinečný park, výjimečná budova a poutavá historie. To je Nový zámek Kostelec nad Orlicí a jeho okolí. Na jaře zámecký park rozkvétá do krásy. Tisíce návštěvníků každým rokem obdivuje překrásné koberce bledulí, sněžek a talovínů.

Zámecké imaginárium

Kromě stálé zámecké expozice Život v biedermeieru můžete v Kostelci nad Orlicí od 1. dubna navštívit i novou výstavu Zámecké imaginárium v Galerii Kinský. Expozice se v nové podobě vrací po sedmi letech do Nového zámku. Výstavu skupiny výtvarníků spojených s Divadlem bratří Formanů opět dramaturgicky připravil ilustrátor a scénograf Matěj Forman. S využitím autorských prací všech zúčastněných přetvoří celé horní patro zámku, téměř pět set metrů čtverečních, v jedno velké místo fantazie a hravosti. Imaginárium totiž není pouhou výstavou, v rámci které si veřejnost prohlédne konkrétní vystavené objekty. Je spíše jakousi živou instalací, která návštěvníky zve ke hře. Děti i dospělé nadchne svou imaginací a hlavně možností si pohrát, dotýkat se a ovládat mnoho artefaktů, které vrací dospělé do dětství a dětem kromě jiného přiblíží svět loutkového divadla, mechanických hraček a zařízení.

Výstava bude v Galerii Kinský zahájena a již přístupná v pátek 1. dubna (od 10.00 do 16.00 hodin) a potrvá až do 30. října. Expozici budete moci navštívit v dubnu o víkendech (včetně velikonočních svátků) od 10.00 do 16.00 hodin. Od května bude přístupná denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

Toniova zámecká kavárna

Toniova kavárna a restaurace u Nového zámku Kostelec nad Orlicí zahájila novou sezónu, navštívit ji můžete každý víkend od 12.00 do 17.00 hodin. Těšit se můžete na spoustu sladkého a slaného k zakousnutí.