Instalace zvonohry do Zvonice jde do finále. Památkáři dali projektu zelenou

Odbor památkové péče povolil instalaci unikátní hradecké zvonohry do Zvonice ve věži kostela kněze Ambrože. Projekt zvonohry a s ním spojená úspěšná sbírka trvá od roku 2009. Z vybraných peněz už bylo pokryto odlití a dodání všech plánovaných 50 zvonů a jejich srdcí a nyní zbývá zajistit samotné přemístění do věže kostela. Hradcem by se tak mohly již brzy rozléhat tóny zvonů podobně, jako třeba v okolí oblíbené pražské lorety.

Zvonohra. | Foto: Michal Fanta