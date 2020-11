/FOTO/ Mimořádná situace mění naše možnosti a současně nás učí hledat nové cesty k sobě navzájem. Proto i Den otevřených dveří na mnoha školách proběhne jinak - on-line, přes internet. Nejinak tomu bude na Vocelovce! Učit on-line už zvládá většina učitelů i žáků, ale vytvořit on-line i prohlídku školy je velkou výzvou pro celý školní marketingový tým.

SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové | Foto: SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové

Jsme si vědomi, že nic nenahradí osobní kontakt a vlastní zkušenost při návštěvě školy. Věříme, že alespoň v posledním lednovém termínu dne otevřených dveří již uvítáme návštěvníky osobně, byť za mimořádných hygienických opatření. Do té doby však musíme vyvinout veškeré úsilí pro to, abychom zprostředkovali pokud možno co nejautentičtější zážitek internetovou cestou. Využijeme proto nejen známé prostředí aplikace pro on-line výuku, ale i živé videokonference, videomateriály z prostředí školy a školních dílen a také cenné rady a zkušenosti našich učitelů. Přihlásit se bude moci každý, kdo klikne 14. listopadu v čase od 8:00 do 13:00 hodin na webových stránkách www.vocelova.cz/dod na příslušný odkaz.